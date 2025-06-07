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Haber Merkezi

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili yeni detaylar gündeme geldi.

Tutuklanan ve akabinde serbest kalan kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Nihal Candan, yoğun bakımda tedaviye alındı.

"ABLA LÜTFEN ÖLME"

Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan, sosyal medya hesabında "Abla lütfen ölme" sözleriyle endişesini dile getirmiş ve ablasının sağlık durumuyla ilgili sık sık paylaşım yapmıştı.

YENİ DETAYLAR PAYLAŞILDI

Tasarımcı Pınar Kerimoğlu, Nihal Candan’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Candan’ın hastane odasından fotoğrafını paylaşan Kerimoğlu, Candan'ın 29,5 kiloya kadar düştüğünü açıkladı.

Ayrıca Candan'ın iki kez kalbi durduğu da gündeme geldi.

"ORGAN YETMEZLİĞİ VARMIŞ"

Kerimoğlu, daha önce sosyal medyada yaptığı açıklamada "Bahar Candan ile konuştum, çok kötü o da. Nihal spor yaparken bayılmış. Organ yetmezliği varmış. Lütfen dua edelim. Tek isteği dua." ifadelerini kullanmıştı.