Yoğun gündemden sıkılanlar için hızlı magazin turu

Siyaset ve ekonomi Türkiye gündeminde önemli yer tutuyor.

Art arda yaşanan gelişmeler merakla takip edilirken bir yandan da yaz aylarında magazin dünyası hareketlendi.

Bu yoğun gündemden sıkılanlar için magazin dünyasındaki yeni gelişmeleri sizler için derledik.

Şu sıralar ünlüler dünyasında yeni aşklar dikkat çekiyor.

ECE ERKEN-SİNAN AKÇIL AŞKI ERKEN BİTTİ

Bunlar arasında en dikkat çekeni ise Ece Erken-Sinan Akçıl aşkı.

Magazin gündemine bomba gibi düşen haber sonrası Ece Erken'e Sinan Akçıl'ın eski eşi Burcu Kıratlı ile yakınlığı nedeniyle 'Enişteci' yorumları gelmişti.

Kameralara el ele yakalanan çiftin aşkı ise kısa sürdü.

İkili gündemde bomba etkisi yapan ilişkilerini erken bitirdi.

ATA DEMİRER AŞKINI İLAN ETTİ

Gündemdeki bir diğer aşkın öznesi de Ata Demirer...

Uzun süredir yalnızlığın pençesindeki ünlü komedyen Akdeniz ve Ege sahillerinde teknesinde vakit geçiriyordu.

Demirer yeni bir aşka yelken açtı.

Ünlü komedyenin yeni aşkı ise bir iş kadını olan Dilara Alemdar...

Demirer ile Alemdar'ın bir süre önce başlayan ilişkileri, yaş günü kutlamasında gözler önüne serildi.

52'nci yaş gününde paylaştığı fotoğraf, Ata Demirer'in Dilara Alemdar ile olan ilişkisinin ilanı mahiyeti de taşıdı.

MAURO'NUN SEVGİLİSİNİN SUYA DÜŞEN İSTANBUL PLANI

Magazindeki bir başka gelişme ise Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile alakalı.

Sadece Türkiye'de değil başta ülkesi Arjantin olmak üzere tüm dünyada magazin gündemini meşgul eden Wanda Nara ile olaylı ayrılığından sonra mutluluğu China Suárez'de buldu.

Yeni sezona hazırlanan Arjantinli yıldızın İstanbul'daki yeni hayatında olmak isteyen Suarez'in planları ise tutmadı.

Arjantin basınında yer alan haberlere göre; China Suárez çocuklarıyla Türkiye'ye taşınmayı planlıyordu.

Ancak eski eşi Benjamin Vicuña'nın son anda çocukların yurt dışına çıkış iznini iptal etmesi, bu planı bozdu.

BESTE KÖKDEMİR ANNE OLUYOR

4 Temmuz'da nikah masasına oturan ünlü çiftten düğünde bebek müjdesi geldi. Kökdemir, düğünün ardından ultrason karesiyle hamile olduğunu duyurdu.

Bebek heyecanı yaşayan çiftten Fazlı Erdinç Çatak, son paylaşımında hem eşine aşkını haykırdı hem de bebeğin cinsiyetini açıkladı.

OĞULLARI OLACAK

Erkek bebek bekledikleri ortaya çıkan Fazlı Erdinç Çatak, eşiyle düğünden yeni pozlarını paylaştı ve aşk mektubu yazdı.

Biraz daha derin, biraz daha katlanılır oldu her şey. Ben o gürültülü adamdan çok uzak değilim hâlâ ama seninle sustuğum yerleri seviyorum. Seninle oturduğum masaları, içtiğin kahveyi, iştahını, birlikte hiçbir şey yapmadığımız günleri seviyorum. Hayat karışık olacak bazen, biliyorum.



Ama karışıklıkta bile seni fark edebilirim; sesinden değil, sessizliğinden tanırım seni. Bir bakışından çözerim nasıl olduğunu. Ve ne olursa olsun, seninle dağılmak bile, tek başıma sağlam durmaktan daha anlamlı gelir bana. Seninle kavga etmeyi bile istiyorum zaman zaman, çünkü barışmanın güzelliği sadece seninle yaşanıyor. Çünkü sen bir kalbi tam ortasından saransın. Bir bakışıyla odadaki her şeyi susturan.



Hayat… biraz kırık, biraz tutkulu, biraz darmadağın. Görgüsüz bir kahvaltı sonrası masa örtüsü gibi belki ama senin ellerin değdiğinde her şey yerli yerinde oluyor. Ben seninle yaşlanmak istemiyorum sadece; ben seninle üşümek istiyorum mesela. Her yılbaşı denize girmek. Güneş ile ısınmak. Ben odunu toplasam, çakmağın sende olduğunu biliyorum. Sonra hisarda, bir terasta yağmuru koklamak, birlikte ıslanmak, bir otobüsü kaçırmak, yeni açılmış bir ekmeği bölüşmek istiyorum.



Buğdayın en özelini seçmek, senin için pişirmek istiyorum. Hiçbir şey sıradan değil artık, çünkü yanımda sen varsın. Sen benim kahramanım değilsin sadece. Sen benim aynı anda yol arkadaşım, kavgam, uykum, huzurum, içimdeki uzun cümle oldun. Sen bana hayatı ağır ağır sevdiren şey oldun.



Benim sabahım, günün içindeki sığınak anım… İyi ki geldin. İyi ki yavaş yavaş sevdin beni. Çünkü ben, hızla gelen her şeyi hep erken kaybettim. Hiçbir şeyi aceleye getirmek istemiyorum. Seninle geçen zamanın, her dakikasını sindirerek yaşamak istiyorum. Çünkü bu hayat, seninle güzel.