Yüzündeki yağları aldırdı iddiası vardı! Adriana Lima podyumlara dönüyor

Victoria’s Secret'in en popüler modeli 3 çocuk annesi olan Adriana Lima son dönemde değişimiyle gündemdeydi.

YÜZ YAĞLARINI BİLE ALDIRDI

Sık sık estetik iddiasıyla gündeme gelen ünlü model, geçtiğimiz aylarda yüzüne Fransız askısı yaptırdığı iddia edilmişti hatta Lima'nın yüz yağlarını aldırdığı söylenmişti. Lima'nın son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

Henüz yüzündeki değişimle konuşulan Adriana Lima'nın yeniden podyumlara döneceği öğrenildi.

2025'TE DE VAR

2024 defilesinde 18. kez Victoria’s Secret podyumunda yer alan ve gösteriyi kapatan Lima, 2025 Victoria's Secret şovunu sosyal medyada hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu.

İkonik pozlarını tekrarladığı paylaşımla beğeni toplayan Adriana Lima'nın fiziği bir kez daha gündem oldu. Lima'ya yine yorum yağdı.