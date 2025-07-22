Zafer Algöz Son Sefer filminin çekim arasında otobüsle kaza yaptı! O anlar sosyal medyaya düştü

Darbe girişiminin üzerinden geçen 9 yılın ardından TRT, 15 Temmuz'u konu alacak bir film projesine imza attı. TRT 1 ekranlarında 15 Temmuz'da yayınlanan Son Sefer adlı filmin başrolünde Zafer Algöz rol aldı.

"ELEŞTİRİLERİ ANLAMIYORUM"

Son Sefer filminde rol aldığı için olumsuz yorumlar alan Zafer Algöz, geçtiğimiz günlerde eleştirilere cevap vermişti. Ünlü oyuncu, "Niye eleştiri geldi anlamıyorum. Altı sene önce 'Börü' diye film yaptım önce onu seyretsinler. Güzel bir film oldu." demişti.

Zafer Algöz, filmle ilgili yine gündem oldu. Ünlü isim, filminin çekimleri arasında kullandığı otobüsle küçük bir kaza yaşadı. Sosyal medyaya düşen görüntülere yorum yağdı.