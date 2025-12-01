Zara değişimi şaşırtmaya devam ediyor! Verdiği kilolar bambaşka biri yaptı

- Ünlü şarkıcı Zara, zayıflamasıyla hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor.
- Fit görünüme kavuşmasının sırrını takipçileriyle paylaşan Zara, diyetine "tıp diyeti" adını veriyor.
- Instagram paylaşımlarında tanınmakta güçlük çekilen sanatçı, sağlık ve diyet konusunda bilgi veriyor.
Balık etli halleriyle bilinen Türk müziğinin güçlü seslerinden Zara, verdiği kilolarla dikkat çekiyor.
Fit görünüme kavuşmasının sırrını da paylaşan şarkıcı, takipçilerini sık sık sağlık beslenme ve diyet konusunda bilgilendiriyor.
Verdiği kilolarla konuşulan ve sahne kıyafetleri değişen 49 yaşındaki Zara, uyguladığı diyeti açıklamıştı.
TIP DİYETİ
Şarkıcı, “Benim uyguladığıma tıp diyeti diyebiliriz. Kas yerine yağların eksilmesi, faydalı yağları almak, vücudun su ve tuz dengesini doğru şekilde sağlamak ve böylelikle gençliğimizdeki enerjiyi yeniden kazanmak üzerine bir diyet.” ifadelerini kullanmıştı.
YENİ KARELER
Sosyal medyayı aktif olarak kullanan sanatçı, Instagram hesabından ilgi gören paylaşımlarına devam ediyor. Zara'nın son pozlarını gören takipçileri tanımakta güçlük çekti.