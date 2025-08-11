Zehra Çilingiroğlu'ndan yeni kareler! Beğeni yağdı

Ünlü şarkıcı Hülya Avşar'ın ve Kaya Çilingiroğlu'nun kızı Zehra Çilingiroğlu, magazin dünyasının en merak edilen isimlerinden.

Ünlü bir ailenin çocuğu olmasına rağmen gözlerden uzak büyütülen Zehra Çilingiroğlu, annesinin izinden giderek adından sıkça söz ettiriyor.

27 YAŞINDA

Sosyal medyada paylaştığı son karelerle takipçilerinden tam not alan genç isimden yeni kareler var.

Hem doğal hem de etkileyici duruşuyla beğeni toplayan 27 yaşındaki Zehra Çilingiroğlu, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.