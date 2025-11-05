Zerrin Özer’den Fatih Ürek ve Muazzez Abacı hakkında konuştu: "Günlerdir dua ediyorum"

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren Zerrin Özer, 2023 yılında omurilik ameliyatı geçirdi ve sonrasında ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. Önceki gün bir etkinlikte boy gösteren usta sanatçı, samimi açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sağlık durumunu sorduğu Zerrin Özer, "Sağlığım iyi. Yani iyi diyelim iyi olsun! Çünkü şükürler olsun" dedi. Rahatsızlanarak hastanede tedavi gören sanatçı dostlarına da değinen Zerrin Özer, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"Sanatçı dostlarımın böyle olumsuz sağlık haberlerini alıyorum ve çok üzülüyorum. Her gün Fatih beye dua ediyorum."

"HERKES İYİ OLSUN"

Ayrıca ünlü şarkıcı, "Sevgili Abacı da Amerika'da hastanedeymiş bugün öğrendim. Ona da dua ettim. Duanın en büyük enerji olduğuna inanıyorum. Ne olur herkes iyi olsun. Herkes sağlıklı olsun ben dayanamıyorum böyle" ifadelerini kullandı.