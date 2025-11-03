Zeynep Bastık'ı konserde kızdırdılar! Lazer tutan hayranına sert yaptı

Popüler şarkılarıyla adını geniş kitlelere duyuran şarkıcı Zeynep Bastık, hem özel hayatı hem de sahne şovlarıyla beğeni topluyor.

Bir süredir Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan Zeynep Bastık, sahnede yüzüne lazer tutulmasına verdiği tepkiyle gündeme geldi.

"HEP BÖYLE KİBAR DEĞİLİM"

Bastık, sahnede konuşurken bir anda "O lazeri kim tutuyorsa kendisine bir bakış atmak istiyorum, bir daha tekrarlanmamasını rica ediyorum. Hep böyle kibar değilim. Ben bir kedi değilim ve bana lazer tutamazsın. Bu bir sevgi göstergesi değil. Yanlış mıyım?” diyerek kızdı. Bastık, "Yanlış mıyım?" diye sorunca konsere gelenler alkışladı. Şarkıcı ise "Halk yanımda çok teşekkürler" dedi.