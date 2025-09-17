Zeynep Bastık'tan romantik paylaşım! Sevgilisi Serkay Tütüncü ile havuza girdi

Daha önceki yaşadığı ilişkilerde aradığını bir türlü bulamayan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile 'Ütopya' ve 'Survivor' yarışmalarıyla tanındıktan sonra oyunculuğa soyunan Serkay Tütüncü, uzun süredir aşk yaşıyor.

HEM ROMANTİK HEM AŞIK

Sosyal medyadan yaptıkları romantik paylaşımlarla dikkat çeken çift, son olarak tatillerinden havuzda verdikleri aşk dolu pozla gündeme geldi.

HAVUZDA AŞK

Havuzda verdikleri romantik pozu Instagram hesaplarının hikaye kısmında paylaşan ünlü çift, adeta düşman çatlattı. İkilinin pozu, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.

"YAZ BİTMİYOR"

Zeynep Bastık, bir sonraki paylaşımına ise "Yaz bitmiyor. İstanbul'a dönmeyeceğim. Kilo da almadım." notunu düştü.