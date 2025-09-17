Abone ol: Google News

Zeynep Bastık'tan romantik paylaşım! Sevgilisi Serkay Tütüncü ile havuza girdi

İlişkileriyle magazin gündeminde sık sık yer alan şarkıcı Zeynep Bastık ve oyuncu Serkay Tütüncü'den havuzda aşk dolu poz geldi.

Yayınlama Tarihi: 17.09.2025 09:10
Daha önceki yaşadığı ilişkilerde aradığını bir türlü bulamayan ünlü şarkıcı Zeynep Bastık ile 'Ütopya' ve 'Survivor' yarışmalarıyla tanındıktan sonra oyunculuğa soyunan Serkay Tütüncü, uzun süredir aşk yaşıyor.

HEM ROMANTİK HEM AŞIK

Sosyal medyadan yaptıkları romantik paylaşımlarla dikkat çeken çift, son olarak tatillerinden havuzda verdikleri aşk dolu pozla gündeme geldi.

HAVUZDA AŞK

Havuzda verdikleri romantik pozu Instagram hesaplarının hikaye kısmında paylaşan ünlü çift, adeta düşman çatlattı. İkilinin pozu, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü.

"YAZ BİTMİYOR"

Zeynep Bastık, bir sonraki paylaşımına ise "Yaz bitmiyor. İstanbul'a dönmeyeceğim. Kilo da almadım." notunu düştü.

