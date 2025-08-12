Zuhal Topal'ın aile pozu! Kızı ve eşiyle spor yaptı

Şu sıralar Yemekteyiz programıyla ekrana gelen sevilen sunucusu Zuhal Topal, yarışmadaki çıkışları ve açıklamalarıyla zaman zaman gündem oluyor.

Instagram'da aktif olan ünlü isim, sosyal medya paylaşımlarıyla da çok konuşuluyor.

SPORCU AİLE

Eşi Korhan Saygıner ve kızı Lina'yla da sık sık fotoğraflar paylaşan ünlü isim bu defa 'Ailecek sporu sevdiğimiz doğrudur' diyerek spor salonundan bir kare yayınladı.

Ünlü sunucunun aile pozu kısa sürede beğeni toplarken kızı Lina'ya yorum yağdı.

Topal'ın kızına; 'Aynı babası', 'Babasının kopyası' şeklinde yorumlar yapıldı.