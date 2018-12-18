Mahallede fındıktan hayvana ne buldularsa çaldılar

Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nalbantoğlu Mahallesi'nde M.D.'ye ait depodan yaklaşık 1 ton fındık, Sallar Mahallesi'nde M.Y.'ye kahvehaneden televizyon, Nalbantoğlu Mahallesi'nde M.Ç.'ye ait ahırdan 6 adet küçükbaş hayvan ve Sallar Mahallesi'nde B.İ.'ye ait büfeden 10 bin lira değerinde içki ile 40 karton sigara çalınması olayı ile ilgili olarak çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİLER

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu kimlikleri belirlenen M.E., R.Y., H.E.Y. ve F.Y. yakalandı. Adliyeye sevk edilen R.Y., M.E. ve H.E.Y. tutuklanırken, F.Y. ise serbest bırakıldı. Ele geçirilen televizyon, içki ve sigaralar sahiplerine teslim edildi.