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MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

Sonuçlara dair rakam vermeyen MAK Danışmanlık, yaptığı araştırmada Ekrem İmamoğlu'nun oylarının artma potansiyelinde olduğunu belirtti.

Haber Merkezi | 09.05.2019 - 13:20..
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MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

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MAK Danışmanlık’ın 27-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da 5 bin 500 kişi üzerinde anket çalışması yaptı.

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, yaptıkları anket çalışmasına dair verileri açıkladı.

"YÜZDE 13 TERCİHİM DEĞİŞEBİLİR DİYOR"

Kulat, “Seçimin tekrarlanması durumunda politik tercihiniz değişir mi?” sorusuna, deneklerin yüzde 79’unun “Değişmez” cevabı verdiğini, yüzde 8’inin kararsız olduğunu, yüzde 13’ünün ise “Evet, değişir” cevabı verdiğini açıkladı.

MAK Danışmanlık'ın İstanbul anketi

Kulat, “Kararsızları dağıttığınızda, yüzde 16-17’lik bir seçmen, ki seçimin kaderini değiştirecek bir seçmen, bu seçmen, ‘Evet, kararım değişir’ diyor ve bu seçmen, ağırlıklı olarak AK Parti’ye oy verdiğini, yani Cumhur İttifakı’na oy verdiğini söyleyen seçmen” diye konuştu.

"İMAMOĞLU'NA OY VERME ORANI ARTIYOR"

Bu verileri değerlendiren Mehmet Ali Kulat, “Bu fotoğraf doğru çıkarsa, Ekrem İmamoğlu’na oy verme oranının artacağını gösteriyor, bu veriler.” dedi.

"ANKETİ İMAMOĞLU'NA SUNDUK"

Kulat, bu anketin sonuçlarını, Ekrem İmamoğlu’na da özel bir sunumla takdim ettiklerini kaydetti. Kulat, “(Bu anket), Ekrem İmamoğlu’nun önündeki son çalışma” dedi.

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