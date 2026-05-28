Malatya’da ayı, kovanlara dadandı

Malatya'nın Hekimhan ilçesi Kocaözü Kesikköprü mevkisinde, Hüseyin Türker’e ait arı kovanlarının bulunduğu alana gece saatlerinde gelen ayı, kovanlara saldırarak hasara yol açtı.

SABAH FARK ETTİ, KAMERAYA BAKINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Sabah kovanlarını kontrol eden Türker, çok sayıda kovanın dağıtıldığını ve zarar gördüğünü tespit etti. Durumu anlamak için güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Türker, olayın ayı saldırısından kaynaklandığını gördü.

KAMERAYA YANSIYAN SALDIRI

Görüntülerde ayının kovanların bulunduğu alana geldiği, bir süre bölgede dolaştıktan sonra kovanlara zarar verdiği ve bazı kovanların kullanılamaz hale geldiği anlar yer aldı.