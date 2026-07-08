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Malatya'da durakta unutulan çanta fünyeyle patlatılmak üzereyken sahibi koşarak geldi

Otobüs durağında unutulan çanta, tedirginliğe neden oldu. Bölgede önlem alan polis ekipleri çantayı fünye ile patlatmaya hazırlanırken, sahibi koşarak olay yerine geldi.

Ensonhaber / DHA
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Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali (MAŞTİ) karşısındaki otobüs durağında panik anları yaşandı.

Duraktaki sahipsiz çantayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, önlem alıp, yolu trafiğe kapattı.

Çanta, incelemelerin ardından fünyeyle patlatılmak üzereyken, sahibi koşarak geldi.

İNCELEMENİN ARDINDAN ÇANTA SAHİBİNE ULAŞTIRILDI

Ekipler, inceleme ve gerekli kontrollerin ardından çantayı sahibine teslim etti.

Eşiyle İstanbul’dan geldiğini söyleyen kişinin çantasına koştuğu anlar, cep telefonuyla görüntüledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)