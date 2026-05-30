Malatya'da iki otomobilin peş peşe çarptığı yaya öldü
Battalgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kaan Koçer, iki otomobilin peş peşe çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sürücüler gözaltına alındı.
Malatya'da feci kaza...
Battalgazi ilçesinde gece saatlerinde Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki Buhara Bulvarı'nda sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kaan Koçer'e çarptı.
BAŞKA BİR OTOMOBİL DAHA ÇARPTI
Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Koçer'e, aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen başka bir otomobil de çarptı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Koçer, yapılan ilk müdahalenin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Koçer, burada yaşamını yitirdi.
İki sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)