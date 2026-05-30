Malatya'da iki otomobilin peş peşe çarptığı yaya öldü

Malatya'da feci kaza...

Battalgazi ilçesinde gece saatlerinde Şehit Fevzi Mahallesi'ndeki Buhara Bulvarı'nda sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kaan Koçer'e çarptı.

BAŞKA BİR OTOMOBİL DAHA ÇARPTI

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Koçer'e, aynı yönde seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen başka bir otomobil de çarptı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Koçer, yapılan ilk müdahalenin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Koçer, burada yaşamını yitirdi.

İki sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.