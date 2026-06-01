Mühendislik tersine döndü: Yatay gökdelende hayat inşa ettiler

Gökdelenler genellikle gökyüzüne doğru yükselir, ancak Çin'in Chongqing kentindeki Kristal projesi bu kurala meydan okuyor.

Şehrin en yoğun bölgelerinden birinde yer alan yapı, birbirine bağlı sekiz kuleden oluşuyor.

Kuleler, tepesine yerleştirilen yaklaşık 300 metre uzunluğundaki yatay bölüm sayesinde adeta havada asılı duran bir gökdeleni andırıyor.

Yangtze ve Jialing nehirlerinin birleştiği noktada yükselen Kristal, sıra dışı tasarımıyla modern mimarinin sınırlarını zorlayan projeler arasında gösteriliyor.

İLGİ ÇEKİCİ ÖZELLİKLERİ

Yatay bölümün montajı dünyanın en zorlu mühendislik operasyonlarından biri olarak gösterildi.

Kompleks, nehir üzerinde ilerleyen dev bir gemiyi andıracak şekilde tasarlandı.

Yapının cam kaplı dış yüzeyi nedeniyle gün doğumu ve gün batımında dev bir kristal gibi parlıyor.

Kristal'in tepesindeki yatay yapı, yaklaşık üç futbol sahası uzunluğunda ve 250 metre yükseklikte havada asılı duruyor. Bu özelliğiyle dünyanın en büyük yatay gökdelenlerinden biri olarak kabul ediliyor.

İnşaat maliyetinin yaklaşık 3,8 milyar dolar olduğu belirtiliyor.