Türkiye - Kuzey Makedonya hazırlık maçı ne zaman: İşte şifresiz yayınlanacağı kanal

Gözünü 2026 FIFA Dünya Kupası elemelerine diken A Milli Futbol Takımımız, hazırlık süreci kapsamında Kuzey Makedonya ile oynayacağı kritik özel maç için geri sayıma geçti.

Ay-yıldızlı ekibin turnuva öncesinde hem ideal kadrosunu test edeceği hem de son form grafiğini değerlendireceği bu zorlu mücadelenin detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor.

Milyonları ekran başına kilitleyecek Türkiye – Kuzey Makedonya hazırlık maçının oynanacağı tarih, başlama saati ve şifresiz canlı yayın kanalı gibi karşılaşmaya dair tüm ayrıntılar netleşti.

Milli maç ne zaman ve saat kaçta?

Bizim Çocuklar'ın Kuzey Makedonya ile oynayacağı hazırlık maçı, 1 Haziran Pazartesi günü (bugün)gerçekleştirilecek.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu zorlu mücadelede ilk düdük, akşam saat 20.30’da çalacak.

Karşılaşma Kadıköy'de: Şifresiz canlı yayınlanacak

A Milli Takımın Kuzey Makedonya'yı konuk edeceği bu hazırlık karşılaşmasına Kadıköy ev sahipliği yapacak. Mücadele, Kadıköy’deki Chobani Stadyumu’nda oynanacak.

Karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak naklen futbolseverlerle buluşacak.