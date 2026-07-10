Malatya'da inşaat kazısından insan kemikleri çıktı

Malatya'nın Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi'nde yapımı devam eden toplu konut inşaatı şantiyesinde kazı çalışmaları sırasında insan kemikleri ile iki kafatası bulundu.

Cep telefonuyla kayda alınan görüntülerde iki insana ait olduğu tahmin edilen kafatasları ve kemikler vatandaşlar tarafından incelendi.

Vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri bölgeye gelerek kemikler ve kafataslarını torba içerisine koyarak inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.