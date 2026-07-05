Malatya'da otomobilin ağaca çarptığı kazada evli çift hayatını kaybetti
Darende ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Özgür Doğan ile eşi Tuba Doğan yaşamını yitirdi, Öte yandan kazada 3'ü çocuk olmak üzere 4 kişi de yaralandı.
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Malatya'nın Darende ilçesinde feci kaza...
Özgür Doğan idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Özgür Doğan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada ağır yaralanan Tuba Doğan, Elif Nur Doğan, Nisa Nur Doğan, Hira İkra Doğan ile Ruken Kaçmen ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
EŞİ DE KURTARILAMADI
Yaralılardan Tuba Doğan da yaşamını yitirdi.
Ruken Kaçmen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edilirken, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)