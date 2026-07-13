Malatya'da pompalı tüfekle dehşet saçtı

Bugün saat 15.00 sıralarında, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi Tekel Sokak'ta, elinde pompalı tüfek bulunan bir kişi sokak ortasında rastgele havaya ateş açtı. Silah seslerinin mahallede yankılanması üzerine çevrede büyük panik yaşanırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON DÜZENLENDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ile özel harekat ekipleri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, elindeki pompalı tüfekle bir apartmanın bahçesine giren şüpheliyi belirledi. Yapılan operasyon sonucunda zanlı, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

YARALANAN OLMADI

Olay sırasında açılan ateşe rağmen ilk belirlemelere göre herhangi bir kişi yaralanmadı.

Şüphelinin kullandığı pompalı tüfeğe polis ekiplerince el konulurken gözaltına alınan zanlı, işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, silahlı olayın yaşanış şekli ve şüphelinin ateş açma nedenine ilişkin araştırma başlattı.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğünü bildirdi.