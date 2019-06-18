1 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2’si kanser olmak üzere 55 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

2 Malatya'da uyuşturucu satıcılarına baskın Şu ana kadar düzenlenen 7 operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

3 İstanbul'da motosiklet hırsızlarının yüzsüzlüğü 80 bin lira değerindeki motosikleti çalan hırsızlar, motosikletin sahibini arayarak para istediler.

4 Sahte para çetesi çökertildi: 5 kişi tutuklandı Jandarma ekipleri, sahte döviz ve Türk lirası imal ederek İstanbul başta olmak üzere turistlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelere sahte para tedarikinde bulunan şebekeyi çökertti.

5 Yabancılara konut satışında rekor Türkiye'de yabancıya konut satışı mayıs ayında 3 bin 925 adede ulaştı. Bu veriler yabancıya satışta tarihin en iyi rakamları oldu.

6 İnsanların konuşmalarını değiştirebilen yapay zeka geliştirildi Sadece metin dosyasını düzenleyerek insanların konuşmalarını değiştirebilen yeni yapay zeka algoritmasını sizlerle paylaşıyoruz.