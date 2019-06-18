Malatya'da uyuşturucu satıcılarına baskın

Malatya'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14-17 Haziran arasında 7 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 30 uyuşturucu hap, 2 bin 700 uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ilaç, 27.90 gram sentetik uyuşturucu, 7.40 gram toz esrar, 0.50 gram eroin ele geçirildi.
2 KİŞİ SERBEST KALDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 7'si hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.