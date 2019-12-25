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Maltepe'de temizlik yapan kadın 3'üncü kattan düştü

Maltepe'de temizlik işçisi olarak çalışan Leyla Kaya isimli kadın, 3'üncü katta cam sildiği sırada, bastığı yerin kırılması sonucu düşüp ağır yaralandı.

İHA | 25.12.2019 - 15:16..
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İstanbul'da Maltepe Küçükyalı Süreyya Paşa Sokak'ta temizlik işçisi Leyla Kaya, 3 katlı binanın 3. katında cam silerken bastığı betonun kırılması sonucu aşağı düştü.

MAHALLELİ YARDIMINA KOŞTU

Kadının düşmesi sonucu sesi duyan mahalle sakinleri, temizlik işçisi kadının yanına gelerek durumu 112 Sağlık ekipleri ve emniyet güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, temizlik işçisi Leyla Kaya’yı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Maltepe'de temizlik yapan kadın 3'üncü kattan düştü

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yüksekten düşen Leyla Kaya’nın durumu ile ilgili de konuşan görgü tanığı Yaşar Geyik, "Hayati tehlikesi bulunuyor galiba, durumu iyi değil diyorlar. Ambulans geldi götürdü, şu an olayla ilgili bilgimiz bu kadar.” diye konuştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yüksekten düşen temizlik işçisi Leyla Kaya’nın hayati tehlikesi devam ediyor.

Maltepe'de temizlik yapan kadın 3'üncü kattan düştü

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