Maltepe'de temizlik yapan kadın 3'üncü kattan düştü

İstanbul'da Maltepe Küçükyalı Süreyya Paşa Sokak'ta temizlik işçisi Leyla Kaya, 3 katlı binanın 3. katında cam silerken bastığı betonun kırılması sonucu aşağı düştü.

MAHALLELİ YARDIMINA KOŞTU

Kadının düşmesi sonucu sesi duyan mahalle sakinleri, temizlik işçisi kadının yanına gelerek durumu 112 Sağlık ekipleri ve emniyet güçlerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, temizlik işçisi Leyla Kaya’yı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yüksekten düşen Leyla Kaya’nın durumu ile ilgili de konuşan görgü tanığı Yaşar Geyik, "Hayati tehlikesi bulunuyor galiba, durumu iyi değil diyorlar. Ambulans geldi götürdü, şu an olayla ilgili bilgimiz bu kadar.” diye konuştu.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, yüksekten düşen temizlik işçisi Leyla Kaya’nın hayati tehlikesi devam ediyor.