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Manavgatlı karpuz üreticisinin fiyat tepkisi

Karpuz üreticileri ürünlerini satamadığından yakındı.

İHA | 17.06.2019 - 18:31..
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde karpuz üreticileri, ürünlerini satamadığı için şikayetçi.

Toptancı halinde 25-30 kuruşa alıcı bulamayan üreticinin zor durumda olduğunu belirten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, Manavgat Toptancı Hali'nde karpuzunu satmaya çalışan üretici ve komisyoncularla bir araya geldi.

25-30 KURUŞTAN SATILMIYOR

Çiftçilerin 60-70 kuruş maliyeti olan karpuzun kilosunun 25-30 kuruştan satılamadığını, çiftçinin her geçen gün umudunu yitirmeye devam ettiğini belirten Ziraat Odası Başkanı Metin, "Şu an 30 kuruşa 25 kuruşa çiftçinin karpuzu kalkmıyor. 60-65 kuruşa 70 kuruşa çiftçinin kavunu kalkmıyor. Kavun geçen sene bugünlerde 1,5 liradan aşağı değildi. Çiftçimiz karpuz fidesini 2,60 kuruşa 2,70 kuruşa alıyor. Bu vatandaş bunun içinden nasıl çıkacak şu anda 60,70 kuruş bunun maliyeti var. Bu karpuzu çiftçi 30 kuruşa satarsa bu çiftçinin yeni seneye umudu da kalmayacak. Çiftçi üretmedikçe bu ülke kalkınamaz. Bu çiftçi girdi maliyetleri olan gübrede ilaçta ve mazotta desteklenmelidir” dedi.

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