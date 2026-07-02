Manchester City'den 135 milyon euroluk dev transfer

Manchester City, yaz transfer döneminin en ses getiren hamlelerinden birine imza attı.

İngiliz devi, Nottingham Forest forması giyen Elliot Anderson transferi için kulübüyle anlaşmaya vardığını resmen açıkladı.

TAM 135 MİLYON EUROLUK TRANSFER...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City, 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için 116 milyon sterlin (yaklaşık 135 milyon euro) bonservis ödeyecek.

Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Anderson, Manchester City tarihinin ikinci 100 milyon euroyu aşan transferi olacak.