Manisa Basket, Galatasaray'ı mağlup etti
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Manisa Basket, deplasmanda Galatasaray'ı 91-87 yendi.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 91-87'lik skorla konuk takım Manisa Basket oldu.
SKOR DAĞILIMI
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Galatasaray: Robinson 17, Meeks 3, Rıdvan Öncel 2, Palmer 14, Gillespie 2, McCollum 15, Can Korkmaz 19, Buğrahan Tuncer, Petrucelli, White 9, Muhsin Yaşar 6
Manisa Basket: Stevenson 11, Smith 25, Yiğit Onan 14, Johnson 16, Pereira 2, Starks 5, Mintz 13, Buğra Çal 4, Martin 1
1. Periyot: 16-29
Devre: 42-46
3. Periyot: 66-69
Beş faulle oyundan çıkan: 35.42 Gillespie (Galatasaray)
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi