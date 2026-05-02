Manisa Basket, Galatasaray'ı mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Manisa Basket, deplasmanda Galatasaray'ı 91-87 yendi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Galatasaray ile Manisa Basket karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakada kazanan 91-87'lik skorla konuk takım Manisa Basket oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Fatih Arslanoğlu, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Galatasaray: Robinson 17, Meeks 3, Rıdvan Öncel 2, Palmer 14, Gillespie 2, McCollum 15, Can Korkmaz 19, Buğrahan Tuncer, Petrucelli, White 9, Muhsin Yaşar 6

Manisa Basket: Stevenson 11, Smith 25, Yiğit Onan 14, Johnson 16, Pereira 2, Starks 5, Mintz 13, Buğra Çal 4, Martin 1

1. Periyot: 16-29

Devre: 42-46

3. Periyot: 66-69

Beş faulle oyundan çıkan: 35.42 Gillespie (Galatasaray)

