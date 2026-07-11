Manisa’da 2,5 milyon liralık altın kapkaçı: Şüpheli çaldığı bileziklerle yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Sevgiyolu üzerinde bulunan bir kuyumcu dükkânına müşteri gibi iş yerine gelen şüpheli, vitrindeki "Adana burması" olarak bilinen altın bilezikleri incelemek istedi. Çalışanların gösterdiği yaklaşık 2,5 milyon lira değerindeki 15 bileziği eline alan zanlı, bir anda koşarak iş yerinden uzaklaştı.

Yaşanan kapkaçın ardından iş yeri çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERALARI ŞÜPHELİYİ ELE VERDİ

Olayın ardından çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını tek tek inceleyerek kaçış güzergâhını belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda şüphelinin S.Ş. olduğu tespit edilirken, zanlının izini süren ekipler operasyon için harekete geçti.

ÇALDIĞI ALTINLARLA TARLADA YAKALANDI

Polis ekipleri, şüpheliyi Keli Mahallesi yakınlarındaki bir tarlada düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyonda çalınan 15 altın bilezik de eksiksiz şekilde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından altınlar sahibine teslim edilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

KAPKAÇ ANI KAMERADA

Kuyumcuda yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin bilezikleri aldıktan sonra hızla iş yerinden kaçtığı, çalışanların ise peşinden koşarak müdahale etmeye çalıştığı anlar yer aldı.

KUYUMCULAR DERNEĞİNDEN POLİSE TEŞEKKÜR

Salihli Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Yunus Candan, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Candan, olayın kısa sürede aydınlatılarak şüphelinin çalınan altınlarla birlikte yakalanmasını sağlayan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerine teşekkür ederek, hızlı ve başarılı çalışmanın esnafın mağduriyetini önlediğini ifade etti.