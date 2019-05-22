Manisa'da 4 adres kumar baskını

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 adrese operasyon düzenledi.

POLİS EKİPLERİ SUÇÜSTÜ YAPTI

Yanık oyunu olarak bilinen iskambil oyununu parasına oynadığı tespit edilen adreslere polis ekipleri suçüstü yaptı. Polis ekipleri 6 bin 340 lira para ve kumar oynanan materyalleri ele geçirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan iş yeri sahiplerine adli işlem yapılırken kumar oynadıkları tespit edilen 12 zanlıya da 3 bin 840 TL idari para cezası kesildi. Operasyonla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.