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Manisa'da 4 adres kumar baskını

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

İHA | 22.05.2019 - 17:39..
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığınca kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 adrese operasyon düzenledi.

POLİS EKİPLERİ SUÇÜSTÜ YAPTI

Yanık oyunu olarak bilinen iskambil oyununu parasına oynadığı tespit edilen adreslere polis ekipleri suçüstü yaptı. Polis ekipleri 6 bin 340 lira para ve kumar oynanan materyalleri ele geçirdi.

Manisa'da 4 adres kumar baskını

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan iş yeri sahiplerine adli işlem yapılırken kumar oynadıkları tespit edilen 12 zanlıya da 3 bin 840 TL idari para cezası kesildi. Operasyonla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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