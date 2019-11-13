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Manisa'da boynu kesik halde çöpte bulunan tavşan tedavi edilecek

Turgutlu ilçesinde, çöpte boynu kesik olarak bulunan tavşan tedavi altına alındı.

AA | 13.11.2019 - 19:52..
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Manisa'nın Turgutlu İlçesinde  Yılmazlar Mahallesi Avukatlar Sokak'ta vatandaşlar, hareket ettiğini gördükleri ağzı bağlı poşeti açınca yaralı bir tavşanla karşılaştılar.

Boynu kesilerek çöpe atılan tavşan tedavi altına alındı VİDEO

13 DİKİŞ ATILDI

Poşet içinde boynundan bıçakla yaralanmış bir tavşan gören vatandaşlar durumu, Turgutlu Belediyesi ekiplerine bildirdi. Sokağa gelen Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, yaralı tavşanı teslim aldı. Barınakta yapılan operasyonla boynuna 13 dikiş atılan tavşan gözetim altına alındı.

Manisa'da boynu kesik halde çöpte bulunan tavşan tedavi edilecek

Manisa'da boynu kesik halde çöpte bulunan tavşan tedavi edilecek

Manisa'da boynu kesik halde çöpte bulunan tavşan tedavi edilecek

Manisa'da boynu kesik halde çöpte bulunan tavşan tedavi edilecek

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