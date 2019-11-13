Manisa'da boynu kesik halde çöpte bulunan tavşan tedavi edilecek

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde Yılmazlar Mahallesi Avukatlar Sokak'ta vatandaşlar, hareket ettiğini gördükleri ağzı bağlı poşeti açınca yaralı bir tavşanla karşılaştılar.
Boynu kesilerek çöpe atılan tavşan tedavi altına alındı VİDEO
13 DİKİŞ ATILDI
Poşet içinde boynundan bıçakla yaralanmış bir tavşan gören vatandaşlar durumu, Turgutlu Belediyesi ekiplerine bildirdi. Sokağa gelen Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı görevlileri, yaralı tavşanı teslim aldı. Barınakta yapılan operasyonla boynuna 13 dikiş atılan tavşan gözetim altına alındı.