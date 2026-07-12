Manisa'da dere yatağına devrilen traktörün sürücüsü öldü
Turgutlu ilçesinde traktörün dere yatağına devrildiği kazada, Ekrem Filiz hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde saat 11.30 sıralarında Ekrem Filiz, kullandığı traktörün kontrolünü kaybetti.
Kontrolden çıkan traktör, dere yatağına devrildi.
Filiz kazada ağır yaralandı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekrem Filiz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.
Tedaviye alınan Ekrem Filiz, hayatını kaybetti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)