Manisa'da döküm makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

Manisa Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'nde, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalışmakta olan 27 yaşındaki işçi Murat Özdem, henüz belirlenemeyen bir nedenle döküm makinesine sıkıştı.

Murat Özdem'in feryadına koşan arkadaşları hemen makineyi durdurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Murat Özdem'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Murat Özdem'in cansız bedeni, polis ve savcının incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.