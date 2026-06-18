Manisa'da serinlemek için gölete giren çocuk hayatını kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Karacalar Mahallesi Çakmaklı mevkiinde bulunan doğal gölete, Uğur Balkan ile arkadaşı M.K. dün saat 17.00 sıralarında gezmek amacıyla gitti.

Bir süre sonra Uğur Balkan gölete girerken, kısa süre içerisinde suda gözden kayboldu.

AİLESİNE BİLDİRDİ

Arkadaşının kaybolduğunu gören M.K., mahalleye giderek durumu ailesine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye giden mahalle sakinleri, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki gölette yaptıkları aramada Uğur Balkan’ın cansız bedenine ulaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Mahalle sakinleri tarafından sudan çıkarılan Uğur Balkan, kendi imkanlarıyla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Yolda karşılaşılan sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri bölgede inceleme yaparken, Uğur Balkan’ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü öğrenildi.