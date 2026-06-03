Manisa'da zeytinliğe devrilen traktörün sürücüsü öldü
Yunusemre ilçesinde, zeytinliğe devrilen traktörün 76 yaşındaki sürücüsü Mehmet Emin Altay hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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Manisa'nın Yunusemre ilçesi Maldan Mahallesi Gölet Yolu mevkiinde Mehmet Emin Altay, kullandığı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Altay, kot farkı nedeniyle yolun 5 metre altındaki zeytin ağaçlarıyla kaplı bahçeye devrilen traktörünün altında kaldı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, Altay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)