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Manyas Kuş Cenneti'nde ak pelikanların uyumu

Balık yakalamak için aynı anda suya dalan ve banyo keyfi yapan ak pelikanlar görsel şölen oluşturdu.

İHA | 20.05.2019 - 10:46..
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Romanya'daki Tuna Deltası'na göç etmeden Uluabat Havzası ve Manyas Kuş Cenneti'nde mola veren ak pelikanlar, büyük göçleri sırasında fotoğraflandı.

AK PELİKANLARIN UĞRAK NOKTASI

Cüsseli vücutları ve devasa sürüleri ile dikkat çeken pelikanlar için Uluabat ve Manyas, Türkiye içerisindeki önemli dinlenme ve barınma alanı olarak geçiyor.

Geçtiğimiz yıl Karacabey Belediyesi ve Doğa Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen pelikan sayımı sonrası Avrupa Popülasyonu'nun tamamının Uluabat’tan geçtiği, bir kısmının Uluabat Havzası'nda bir kısmının ise Manyas’ta mola verdiği tespit edilmişti.

BÜYÜK GÖÇ

Aynı çalışma ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen kuş gözlemcileri ve bilimcileri büyük göçe tanıklık ederek çalışmalara destek olmuştu. Pelikanlar için bölgenin önemine dikkat çekmek isteyen doğa fotoğrafçısı Ali Şenel de fotoğraf makinesi ile onları fotoğraf ve videoya alarak türün korunmasına ve farkındalığına katkı sağlamak için kolları sıvadı.

Manyas Kuş Cenneti'nde ak pelikanların uyumu

Manyas Kuş Cenneti'nde ak pelikanların uyumu

Manyas Kuş Cenneti'nde ak pelikanların uyumu

Manyas Kuş Cenneti'nde ak pelikanların uyumu

Manyas Kuş Cenneti'nde ak pelikanların uyumu

Manyas Kuş Cenneti'nde ak pelikanların uyumu

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