Marco Rubio: Tom Barrack, paha biçilemez bir rol oynadı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'dan önemli açıklamalar geldi.

Rubio, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilcisi olarak yürüttüğü görevin sona erdiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

"TRUMP YÖNETİMİ ADINA ÖNCÜ BİR ROL ÜSTLENMEYE DEVAM EDECEKTİR"

Yaptığı açıklamada, Tom Barrack'ın Suriye Özel Temsilcisi olarak paha biçilmez bir rol oynadığını belirten Rubio, “Bu görev sona ererken, uzmanlığı, ilişkileri ve ‘Önce Amerika’ gündemine ilişkin anlayışıyla hem Suriye'de hem de Irak'ta Trump yönetimi adına öncü bir rol üstlenmeye ve büyük ülkemiz adına kazanımlar elde etmeye devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

“SURİYE KONUSUNDA MERKEZİ BİR MUHATAP OLMAYA DEVAM EDECEKTİR

Ayrıca Rubio, “Büyükelçi Tom Barrack, Suriye konusunda merkezi bir muhatap ve Irak konusunda da kilit bir güvenilir isim olmuştur ve olmaya devam etmektedir.” ifadelerine yer verdi.

HAYATİ BİR ROL OYNAMAYA DEVAM EDECEK

Barrack’ın sadece Türkiye Büyükelçisi değil, Başkan Donald Trump’ın Suriye hükümetiyle stratejik işbirliğini ilerleten biri olduğunu da vurgulayan Rubio, Irak'taki yeni hükümetle çalışmalarda da hayati bir rol oynamaya devam edeceğinin altını çizdi.

"AMERİKAN HALKINA BÜYÜK FAYDA SAĞLAMAKTADIR"

Marco Rubio, Tom Barrack’ın Trump ekibinin vazgeçilmez bir üyesi olduğuna işaret ederek, “Kendisine tam güvenim vardır ve Dışişleri Bakanlığının tam desteğiyle çalışmaktadır. Bu çalışmaya liderlik etme istekliliğinin devam etmesi Amerikan halkına büyük fayda sağlamaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.