Mardin 1969 Spor, Bülent Akan ile sözleşme yenilemedi

2. Lig Yükselme Play-off Finalinde Mardin 1969 Spor, Muş Spor'u 2-1 mağlup ederek 1. Lig'e yükselmeyi başarmıştı.

Önümüzdeki sezon 1. Lig'de mücadele edecek olan Mardin 1969 Spor'da çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Mardin ekibi, teknik direktör Bülent Akan ile sözleşme uzatmadığını duyurdu.

"TEŞEKKÜRLER BÜLENT AKAN"

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüzü şampiyonluğa taşıyan bu anlamlı yolculukta emekleriyle önemli bir iz bırakan teknik direktörümüz Bülent Akan ile sezon sonuna kadar olan sözleşmemiz sona ermiştir. Kulübümüze verdiği emek, ortaya koyduğu mücadele ve şampiyonluğumuza sunduğu katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Mardin 1969 Spor ailesi olarak, şampiyonluğumuzda pay sahibi olan Bülent Akan'ın katkılarını daima hatırlayacağız. Teşekkürler Bülent Akan." ifadelerine yer verildi.