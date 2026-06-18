Mardin’de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

15 Haziran’da Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kuşçu Mahallesi’nde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Çıkan çatışmada Şersuvar K. (37), Ramazan K. (60), Bünyamin D. (23), Mikail D. (27) ve Zeynelabidin D. (48) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÜVENLİK KAMERASI DEHŞETİ ORTAYA KOYDU

Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, tarafların araçlardan inerek birbirlerine silahla ateş açtığı anlar yer aldı. Görüntülerde aynı zamanda, tekme ve yumrukların kullanıldığı yoğun bir arbede de dikkat çekti.

YERDEKİ KİŞİYE SALDIRI ANLARI

Kayıtlarda, yerde bulunan bir kişinin uzun süre darbedildiği anlar da saniye saniye görüntülere yansıdı. Yaşanan şiddet, olayın boyutunu gözler önüne serdi.

9 GÖZALTI, 5 TUTUKLAMA

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.