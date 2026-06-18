Mardin’de 5 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada
Derik ilçesinde iki aile arasında çıkan ve 5 kişinin yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde tarafların araçlardan inerek birbirine ateş açtığı ve darbedildiği anlar yer aldı.
15 Haziran’da Mardin'in Derik ilçesine bağlı Kuşçu Mahallesi’nde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Çıkan çatışmada Şersuvar K. (37), Ramazan K. (60), Bünyamin D. (23), Mikail D. (27) ve Zeynelabidin D. (48) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
GÜVENLİK KAMERASI DEHŞETİ ORTAYA KOYDU
Ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, tarafların araçlardan inerek birbirlerine silahla ateş açtığı anlar yer aldı. Görüntülerde aynı zamanda, tekme ve yumrukların kullanıldığı yoğun bir arbede de dikkat çekti.
YERDEKİ KİŞİYE SALDIRI ANLARI
Kayıtlarda, yerde bulunan bir kişinin uzun süre darbedildiği anlar da saniye saniye görüntülere yansıdı. Yaşanan şiddet, olayın boyutunu gözler önüne serdi.
9 GÖZALTI, 5 TUTUKLAMA
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.