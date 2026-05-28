Mardin’de bayram yoğunluğu: Oteller doldu, turistler komşu illere yönlendirildi

Tarihi dokusu, çok kültürlü yapısı ve son yıllarda artan tanıtım etkisiyle turizmde öne çıkan Mardin, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Kentteki oteller tamamen dolarken, yoğunluk nedeniyle bazı turistler çevre illere yönlendirildi.

TARİHİ KENTTE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Farklı din, dil ve kültürlerin bir arada yaşadığı Mardin, bayram tatilinde de yerli ve yabancı turistlerin öncelikli rotalarından biri oldu. Camileri, medreseleri, kiliseleri ve taş mimarisiyle açık hava müzesini andıran kentte ciddi bir hareketlilik yaşandı.

OTELLERDE DOLULUK YÜZDE 100’E ULAŞTI

Yaklaşık 23 bin yatak kapasiteli konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100’e çıktı. Rezervasyon yaptırmadan gelen ziyaretçiler için yer kalmazken, bazı turistler çevre illerde konaklamak zorunda kaldı.

TURİSTLER TARİHİ NOKTALARA AKIN ETTİ

Kente gelen ziyaretçiler; Cumhuriyet Meydanı, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırı gibi tarihi ve kültürel alanları gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

“MARDİN DİZİLERLE DÜNYAYA AÇILDI”

Turizm temsilcileri, kentte çekilen dizilerin özellikle Orta Doğu’da büyük ilgi gördüğünü ve Mardin’in tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade etti. Bölgenin kültür, gastronomi ve tarihiyle dikkat çektiği vurgulandı.

ESNAF VE SEKTÖR MEMNUN

Bayram yoğunluğu hem turizm işletmelerini hem de esnafı sevindirdi. Ziyaretçilerin özellikle badem şekeri, dibek kahvesi ve yöresel ürünlere yoğun ilgi gösterdiği belirtildi.

TURİSTLERDEN MARDİN’E ÖVGÜ

Mardin’i ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, kentin tarihi atmosferinden ve kültürel zenginliğinden etkilendiklerini belirterek yeniden gelmeyi planladıklarını ifade etti.