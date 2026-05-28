Mardin’de imece geleneği: 1 ton kurban eti dağıtıldı

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Yetkinler köyünde, yıllardır sürdürülen imece usulü kurban kesim geleneği bu yıl da devam etti. Köy halkının ortak organizasyonuyla kesilen kurbanlıklardan elde edilen yaklaşık 1 ton et, bayramın ruhuna uygun şekilde 100 aileye eşit olarak dağıtıldı.

Bayram sabahı bir araya gelen köy sakinleri, dayanışma ve paylaşma kültürünün nesilden nesile aktarılan önemli bir gelenek olduğunu vurguladı.

ORTAK KESİM VE EŞİT PAYLAŞIM

Köy meydanında gerçekleştirilen ortak kurban kesiminde, tüm işlemler imece usulüyle yürütüldü. Kesilen kurbanlıklardan elde edilen etler, köy halkı tarafından titizlikle paylaştırılarak ihtiyaç sahibi ve köyde yaşayan ailelere eşit şekilde ulaştırıldı.

Yaklaşık 1 ton etin 100 aileye dağıtılmasıyla her haneye adil bir paylaşım sağlandı.

NESİLDEN NESİLE AKTARILAN GELENEK

Yetkinler köyünde uzun yıllardır sürdürülen bu uygulama, sadece bir bayram geleneği olmanın ötesinde, toplumsal dayanışmanın güçlü bir örneği olarak görülüyor. Köy sakinleri, bu kültürün çocuklara da aktarıldığını ve her yıl aynı heyecanla devam ettiğini ifade ediyor.

BİRLİK VE BERABERLİK VURGUSU

Köy halkı, imece usulü yapılan kurban kesiminin en önemli yönünün birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmesi olduğunu belirtti. Paylaşımın merkezde olduğu bu geleneğin, köyde sosyal dayanışmayı da canlı tuttuğu ifade edildi.

BAYRAMIN RUHUNA UYGUN DAYANIŞMA

Yetkinler köyünde gerçekleştirilen uygulama, Kurban Bayramı’nın temel değerleri olan paylaşma ve yardımlaşmanın somut bir örneği olarak dikkat çekti. Köylüler, bu geleneğin gelecek nesiller tarafından da sürdürülmesini istediklerini dile getirdi.