Mardin'de Pınarcık katliamının yıl dönümü: 30 şehit anıldı

Mardin’in Ömerli ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi’nde, PKK’lı teröristlerin 20 Haziran 1987’de gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybeden 30 kişi düzenlenen törenle anıldı. 16’sı çocuk, 6’sı kadın olan şehitler için yapılan anma programında, duygusal anlar yaşandı.

PINARCIK ŞEHİTLİĞİNDE ANMA TÖRENİ

Anma programı, saldırıda yaşamını yitirenlerin defnedildiği Pınarcık Mahallesi’ndeki şehitlikte gerçekleştirildi. Törene ilçe protokolü, güvenlik yetkilileri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı, yapılan dualarla sona erdi.

PROTOKOLDEN ŞEHİTLERİN MEZARLARINA ZİYARET

Törene katılan Kaymakam Furkan Çakır ve ilçe protokolü, şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek mezarlara gül bıraktı ve dua etti. Katılımcılar, saldırıda hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

“39 YILDIR ACILAR TAZE”

Törende konuşan yetkililer, aradan geçen 39 yıla rağmen yaşanan acıların unutulmadığını vurguladı. İlçe Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, saldırının tarihin en acı olaylarından biri olduğunu belirterek şehitleri rahmetle andı.

Altındağ, “Terörsüz Türkiye” vurgusu yaparak benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

“HUZUR VE KARDEŞLİK TEMENNİ EDİYORUZ”

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Kandemir de konuşmasında, bölgede yaşanan acıların tekrar etmemesi için birlik ve dayanışma çağrısı yaptı. Kandemir, terörün sona ermesi ve huzurun kalıcı hale gelmesi temennisinde bulundu.

“UNUTULMAYACAK BİR ACI”

Saldırıda ailesinden birçok kişiyi kaybeden emekli köy korucusu Şeyhmus Yavuz ise, 39 yıl geçmesine rağmen acının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Yavuz, yaşananları unutmanın mümkün olmadığını ifade etti.

TOPLUMSAL HAFIZA YENİDEN CANLANDI

Pınarcık’ta düzenlenen anma töreni, geçmişte yaşanan acı olayların unutulmaması ve toplumsal hafızanın canlı tutulması açısından önem taşıdı. Katılımcılar, benzer acıların bir daha yaşanmaması temennisinde birleşti.