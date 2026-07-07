Mardin’de yaşlı kadının hayatını kaybettiği kaza anı kamerada
Nusaybin ilçesinde yaşlı kadının yolun karşısına geçerken tırın çarpması sonucu hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
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Mardin’de Nusaybin ilçesinde dün akşam Otogar Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Sedika Bağlan’a seyir halindeki tır çarpmıştı.
FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Bağlan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.
Kazaya ilişkin soruşturma sürerken, kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)