Nihat Zeybekci: Memur alımının da bir sınırı var

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Palandöken'de "Erzurum Ekonomi Buluşmaları" gerçekleştirildi.

Programda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci başkanlığındaki heyet, kentin ekonomik dinamikleri ve STK temsilcileriyle bir araya geldi.

VATANDAŞLARIN TALEPLERİ ELE ALINDI

AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in açılış konuşması sonrası Nihat Zeybekci bir sunum yaptı.

Daha sonra soru-cevap ve taleplerin dinlenmesine geçildi.

"İNSANIMIZIN REFAH BEKLENTİSİ 35-40 BİN DOLAR SEVİYESİNDE"

Türkiye'de 2002 yılında kişi başına milli gelirin 3 bin 200 dolar olduğunu hatırlatan Zeybekçi, "O dönemde insanımızın refah beklentisi 4 bin dolar seviyelerindeydi. Bugün kişi başına gelir yaklaşık 18 bin dolara geldi. Ama bugün insanımızın refah beklentisi artık 35-40 bin dolar seviyesinde. Onun için bir miktar mutsuzluğumuz var. Bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

KAMU ALIMLARIYLA İLGİLİ KONUŞTU

Vatandaşların en büyük beklentisinin çocuklarının iş sahibi olması ve kamuda çalışması olduğunu belirten Zeybekci, "Ancak artık kamuda istihdamın da bir sınırı var. 2002 yılında Türkiye'de kamu çalışanı sayısı 2 milyon 823 bindi. Bugün bu sayı 5 milyon 342 bine ulaştı. Bu, dünyadaki birçok standart açısından oldukça yüksek bir rakam." diye konuştu.

Nihat Zeybekci sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin gelişimini gösteren en önemli göstergelerden biri de elektrik tüketimidir. 2003 yılında 31 bin megavat seviyesinde olan kurulu güç bugün 123 bin megavatın üzerine çıktı. Eğer üretim olmasaydı, sanayi büyümeseydi, yatırımlar yapılmasaydı bu elektrik kim tarafından tüketilecekti? Bu da Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin en somut göstergelerinden biridir. 2002 yılında yaklaşık 17,8 milyon dolar olan ihracat, 2025 yılında da yaklaşık aynı seviyelerde bulunuyor. Türkiye bugün günlük 2 milyar doların üzerinde ihracat yapan bir ülke haline gelirken, Erzurum maalesef aynı gelişimi gösteremedi. Buna rağmen kamu yatırımlarında Erzurum ilk 15 il arasında yer alıyor. Bu konuda Erzurumlu siyasetçilerimizi, milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Tarım ve hayvancılıkta ise Erzurum çok güçlü bir potansiyele sahip. Mera alanlarında, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığında Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyor."

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNE DE DEĞİNDİ

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Zeybekci, "Terörsüz Türkiye demek, ekonomik olarak ne demek, tabii ki bunun hiçbir maddi değeri yok. Bir tek can için ölçüt değildir. Bir ananın ağlaması, bir ananın yavrusunu kaybetmesinin değeri 300 boğaz köprüsü eder mi, etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Zirveye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı İsmail İlhan Hatipoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan katıldı.