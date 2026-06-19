Mario Lemina, iki çocuğunun annesi Fanny Neguesha ile evlendi

Galatasaray'ın 32 yaşındaki Gabonlu başarılı futbolcusu Mario Lemina, bu kez başarısıyla değil özel hayatıyla gündemde.

Lemina, 9 yıldır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan 35 yaşındaki ünlü model ve oyuncu Fanny Neguesha ile hayatını birleştirdi.

9 YILDIR BİRLİKTELERDİ

Geçtiğimiz yıl Lemina’dan aldığı romantik evlilik teklifiyle evlilik yolunda ilk adımı atan Neguesha ile başarılı futbolcu, gerçekleştirdikleri şık bir nikah töreniyle resmen evlendi.

Uzun süredir merakla beklenen bu düğünle ilişkilerini resmiyete döken çift, zaten büyük bir aileye sahipti.

2 ÇOCUKLARI VAR

İkili, Kasım 2014'te oğulları Neals'ı, Ağustos 2018'de ise kızları Isaiah-King'i kucaklarına alarak bu mutlu birlikteliği çocuklarıyla taçlandırmıştı.

Nikahtan hemen sonra mutluluklarını sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Mario Lemina, düğün karelerinin altına, "Bayan ve Bay Lemina. Tüm hayatım ve dahası..." notunu düştü.