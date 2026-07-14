Marmaris'teki otelde 15 Temmuz'un izleri korunuyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın darbe girişimi gecesi ayrılmasının hemen ardından darbeci askerlerin baskın düzenlediği Marmaris'teki otelin iki odası, aradan geçen 10 yıla rağmen olduğu gibi bırakıldı.

OLDUĞU GİBİ MUHAFAZA EDİLİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında konakladığı ve buradan ayrılmasının hemen ardından FETÖ'nün suikast timinin saldırıda bulunduğu oteldeki tahribat, otel yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, darbecilerin yaşattıklarını gözler önüne sermek amacıyla onarılmıyor.

Saldırının izlerini barındıran ve o gecenin ardından bir daha konaklamaya açılmayan iki aile odası görüntülendi.

DEMİR KORKULUKLARLA KORUMA ALTINDA

Otel yönetimi, 15 Temmuz'un hafızalardan silinmemesi için hain saldırının izlerini barındıran odaları, demir korkuluklarla koruma altına aldı.

Temizlik ve onarım çalışması yapılmayan bölümler, darbe girişimi gecesi yaşanan dehşeti tüm açıklığıyla yansıtıyor.

KURŞUNLANMIŞ KAPILAR, PARÇALANMIŞ EŞYALAR...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı oda, toplantı yaptığı ve o gece koruma polislerinin bulunduğu bina ile güvenlik güçlerinin kaldığı odalarda kurşunlanmış kapı kilitleri, parçalanmış eşyalar, kırık aynalar, kurşun deliklerinin yer aldığı duvarlar ve mobilyalar dikkati çekiyor.

Saldırının en ağır yaşandığı odaların birindeki kırık pencerelerin ise dış cephenin kartonpiyerle kaplanmasıyla kamufle edildiği görülüyor.

KANEPEDE 18 KURŞUN İZİ

Çatışmanın yaşandığı otel odasında darbecilere karşı koyan bir koruma polisine ait kelepçe, kan izleri bulunan yatağın üzerinde dururken bir kanepenin üzerindeki 18 kurşun izi, saldırının boyutunu ortaya koyuyor.

YERE SERİLİ SECCADELERE 10 YILDIR DOKUNULMUYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı odanın arkasındaki mescit olarak kullanılan bölümde yerde serili seccadeler ve tespihler, toplantı masasındaki dağınık dosya ile kağıtlar ile lavabo bölümündeki çatışma izleri de aynen muhafaza ediliyor.

SALDIRI VE HUKUKİ SÜREÇ

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele düzenlenen saldırıda, koruma polisi Mehmet Çetin ile Marmaris Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Nedip Cengiz Eker şehit olmuştu.

Saldırının ardından ormanlık alana kaçan suikast timi, bölgede 17 gün süren arama çalışmalarının ardından yakalanmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, suikast girişimini planlayan ve yöneten davanın iki numaralı sanığı eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan "Paşa" lakaplı eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er kez, 3 sanığa birer kez ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verilmişti.

Cumhurbaşkanına suikast suçunu planlama, hazırlık ve organizasyonu içinde yer alan başyaver Ali Yazıcı da ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmişti.

Suikast timindeki firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe'yi arama çalışmaları ise sürüyor.