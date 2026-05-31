Martin Odegaard ve Declan Rice'ın final üzüntüsü

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'e (PSG) penaltılarla yenilen İngiliz ekibi Arsenal'ın yıldız oyuncusu Martin Odegaard, acı bir yenilgi yaşadıklarını ve bunu hazmetmelerinin zor olacağını söyledi.

İngiliz temsilcisinin tecrübeli oyuncuları Odegaard ve Declan Rice, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da yapılan final maçının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAYI HER ŞEYDEN ÇOK İSTİYORDUK"

Yenilgiyi kabullenmenin zor olacağını aktaran Odegaard, "Bugün kazanmayı her şeyden çok istiyorduk. Harika bir başarı olan Premier Lig şampiyonluğunun ardından çok büyük bir fırsat daha yakalamıştık. Kupaya gerçekten çok yakın olduğumuzu hissettim. İlk golü bulduktan sonra ve maçın devamında oyunu iyi kontrol ettiğimizi düşündüm. Topa daha çok sahip oldular ama çok fazla net pozisyon üretemediler. Sonunda iş penaltılara kaldı. Bu şekilde kaybetmek çok acı. Bu yüzden bunu hazmetmek gerçekten çok zor. Ancak bu sezon inanılmaz şeyler de başardık. Bu yüzden büyük resme odaklanmaya çalışmalıyız." diye konuştu.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"

Martin Odegaard, Premier Lig'deki 22 yıllık şampiyonluk hasretini bu sezon dindirdiklerini hatırlatarak, "Premier Lig ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyorduk. Bunu başaramadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Tabii ki Premier Lig şampiyonluğu muazzam bir başarı ama ikisini birden hedeflemiştik. Bu yüzden şu an hepimiz biraz buruk ve üzgünüz." ifadelerini kullandı.

"KENDİSİNE ÇOK BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Norveçli futbolcu, PSG Teknik Direktörü Luis Enrique'nin kendilerini tebrik etmesiyle ilgili, "O tam bir beyefendi. Muhtemelen oradaki en deneyimli futbol insanlarından biri. Bu tarz finallerin her iki tarafında da bulundu. Dolayısıyla şu an neler hissettiğimizi ve nelerden geçtiğimizi çok iyi biliyor. Hem bir futbol adamı hem de bir insan olarak kendisine çok büyük saygı duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

"ONLARI AYAĞA KALDIRMAK ARTIK BİZİM GÖREVİMİZ"

Penaltı kaçıran takım arkadaşları Gabriel ve Eze'yi ayağa kaldıracaklarını dile getiren Odegaard, "Onları ayağa kaldırmak artık bizim görevimiz. Bu sezon bu takım için neler verdiklerini çok iyi biliyoruz. Onlar olmasaydı bugün burada olamazdık. Futbolun ve hayatın bir parçası da bu. Şimdi görevimiz onları ve geri kalan herkesi teselli edip ayağa kaldırmak. Gelecek sezon buraya çok daha güçlü döneceğimizden emin olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

"KESİNLİKLE BURAYA GERİ DÖNECEĞİZ"

İngiliz orta saha oyuncusu Declan Rice ise yaşadıkları mağlubiyetten dolayı darmadağın olduklarını söyledi.

Penaltıları piyangoya benzeten Rice, şu ifadeleri kullandı:

“Şu an hissettiğimiz en baskın duygu, Şampiyonlar Ligi finalini kaybettiğimiz için darmadağın olmuş olmamız. Penaltı atışları bir piyango gibidir. Ya kazanırsınız ya kaybedersiniz ve bu gece kaybeden taraf biz olduk. Ancak bu sonuç bizi tanımlamaz. Bu sezon başından sonuna kadar 61. maçımızı geride bıraktık. Bu yüzden buraya kadar gelebilmiş olmakla gurur duyuyoruz. Premier Lig şampiyonluğunu kazanmak bir rüyanın gerçeğe dönüşmesiydi. Bu gece bunu da başarabilseydik çok daha özel olurdu ama kısmet değilmiş. Çok üzgünüz ama önümüze bakacağız. İlk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmak için yıllarca bekleyen birçok dünya çapında oyuncu oldu. Bu işler böyledir. Bu gece kaybettik ama bu deneyimi geleceğe taşıyacağız. Sahada o kupayı kaldırdıklarını gördüğümüzde hissettiğimiz o duyguları, gelecekte bu turnuvayı kazanmak için bir motivasyon kaynağı olarak kullanacağız. Çünkü biz de o başarıyı, o zaferi tatmak istiyoruz ve kesinlikle buraya geri döneceğiz.”

"SAVAŞMAYA DEVAME EDECEĞİZ"

Başarıların adım adım geldiğini anlatan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Arsenal'daki ilk sezonumda çeyrek finalde, ikinci sezonumda yarı finalde elenmiştik. Bu gece ise finalde kaybettik. Premier Lig'de de süreç benzerdi. İki yıl üst üste ikinci olduktan sonra şampiyonluğa ulaşmak inanılmazdı. O zaferin hissini tarif bile edemem. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde final kaybetmiş olsak da içimde buraya geri dönme ve o kupayı kaldırma arzusu var. Bu kulübü gelecekte çok heyecan verici günler bekliyor. Son birkaç yıldır sürekli yukarıya doğru ivmelenen bir grafik çiziyoruz. Lig şampiyonluğunun ardından önümüzdeki yıl bu turnuvada yeniden deneyeceğiz, hazır olacağız. Biz birbirine bağlı bir takımız ve savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.