Katarlı müzakereciler, Washington-Tahran gerilimi için İran'da

ABD ile İran arasında haziran ayında imzalanan ve savaşın son bulmasını hedefleyen mutabakat zaptı sonrası yeniden savaş alarmı çalmaya başladı.

ABD ordusu, İran'a yönelik askeri hedefleri vurduklarını açıklarken, İran cephesinden de ABD'nin bölgedeki hedeflerine yönelik misilleme saldırılar geldi.

Orta Doğu'da bir süredir hakim olan barış havası bu saldırılar ile sekteye uğrarken, arabulucu rolündeki Katar'dan dikkat çekici bir hamle geldi.

KATARLI MÜZAKERECİLER İRAN'DA

Reuters'in haberine göre Katarlı müzakereciler, gerilimi azaltmak ve daha geniş kapsamlı müzakerelerin devam etmesi için koşullar yaratmak amacıyla İranlı yetkililerle görüşmek üzere İran'a gitti.

ABD İLE DE KOORDİNELİ YÜRÜTÜLÜYOR

Ajansa konuşan bir kaynak, görüşmelerin ABD ile koordineli olarak yürütüldüğünü de sözlerine ekledi.

KRİZ KONULARI GÖRÜŞÜLECEK

Görüşmelerin amacı, ABD-İran mutabakat zaptının uygulanmasını ve Washington ile Tahran arasında son dönemde yaşanan gerginliğe yol açan konuları ele almak; bunlar arasında Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer anlaşmazlıkları da yer alıyor.