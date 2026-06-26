Masumiyet Apartmanı dostluğu! Ezgi Mola'dan Merve Dizdar'a kutlama

Aylarca aynı dizide başrolü paylaşan Merve Dizdar ve Ezgi Mola'nın arkadaşlıkları uzun yıllardır devam ediyor.

40. yaşına giren Merve Dizdar'a erken kutlama daha önce Masumlar Apartmanı'nda başrolü paylaştığı yakın arkadaşı Ezgi Mola'dan geldi.

MERVE DİZDAR PASTASI

Merve Dizdar'ın fotoğrafının yer aldığı bir doğum günü pastası yaptıran Ezgi Mola, o anları sosyal medya hesabından yayımladı.

İlk önce Merve Dizdar ile dizi setinden karelerini yayınlayan Ezgi Mola, "İyi ki doğdun Merve'm. Güzelim benim..." dedi.

Doğum gününden kareleri de yayınlayan Ezgi Mola, "Nihat abimin pasta şovuyla erkenden kutladık. Benim canım Merve Dizdar, iyi ki doğdun. Yolların hep çiçeklerle, huzurla açık olsun." ifadelerini kullandı.