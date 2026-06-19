Mauro Icardi ev sahibiyle mahkemelik oldu

Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyon olan Galatasaray'da sözleşmesi sona eren ve geleceği belirsizliğini koruyan Mauro Icardi'nin özel yaşamı da gündemde...

Sarı-kırmızılılarda devam edip etmeyeceği henüz bilinmeyen Arjantinli futbolcunun İstanbul'daki ev sahibi ile arasındaki anlaşmazlık devam ediyor.

Sabah'ın haberine göre yıldız golcü geçtiğimiz yıl Göktürk'te bir villa kiraladı.

Villanın yıllık kirası 504 bin dolar olarak belirlenirken, Icardi'nin bir yıllık sözleşmenin birmesine 4 ay kala evi boşalttığı aktarıldı.

EV SAHİBİYLE İCRALIK OLDU: 8 MİLYON TL...

Bunun üzerine ev sahibinin kalan 4 aylık kira bedelini (8 milyon lira) ödenmesini talep ettiği yazılırken, Icardi'nin olumsuz cevap verdiği iddia edildi ve ev sahibi icraya başvurdu.

Yıldız golcü ise icraya itiraz etti.

Ev sahibi, İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne Icardi'nin itirazı için dava açtığı yazıldı.

Şirket, sözleşme gereği kalan 4 aylık kiranın da ödenmesi gerektiğini belirtti. Mahkemenin dosyayı kabul ettiği belirtildi.