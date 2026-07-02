Mauro Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması!

Galatasaray'da geleceği uzun süredir merak konusu olan Mauro Icardi'nin, sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesi sona erdi.

Yeni bir anlaşmaya imza atmayan Arjantinli oyuncu, 1 Temmuz 2026 itibarıyla sözleşmesinin bitmesiyle birlikte resmen serbest oyuncu statüsüne geçti.

DETAYLAR PAYLAŞILDI

Mauro Icardi'nin geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken yıldız futbolcunun menajeri Elio Pino'dan, dikkat çeken bir açıklama geldi.

Pino, sarı-kırmızılı kulüple yürütülen sözleşme görüşmelerine ilişkin detayları paylaşırken, son dönemde ortaya atılan bazı iddialara da açıklık getirdi.

"OLUMLU BİR SONUÇ ÇIKMADI"

Elio Pino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Galatasaray ile Mauro Icardi arasında sözleşme yenileme görüşmesinin 18 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştiğini doğruladı.

Pino, "18 Mayıs 2026 tarihinde, Galatasaray ile Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesine ilişkin bir görüşme gerçekleştirildi. Ancak tarafların beklentileri örtüşmediği için bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı." ifadelerini kullandı.

"FORMA SÜRESİYLE İLGİLİ HİÇBİR TALEP OLMADI"

Son dönemde kamuoyunda yer alan, Mauro Icardi'nin forma süresi ya da oynama garantisi talep ettiği yönündeki iddiaları da yalanlayan Pino, şu ifadeleri kullandı:

“Bu durumun kesinlikle forma süresiyle ilgili olmadığını özellikle vurgulamak isterim. Bu yönde hiçbir talepte bulunulmamıştır.”

"YENİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMEDİ"

Arjantinli futbolcunun menajeri, 18 Mayıs'taki görüşmenin ardından taraflar arasında herhangi bir yeni toplantı yapılmadığını da açıkladı.

Pino, süreç boyunca kendilerine yönelik organize bir karalama kampanyası yürütüldüğünü düşündüklerini belirterek, "Bu görüşmenin ardından herhangi bir yeni toplantı ya da müzakere yapılmadı. Ancak bu süreçte, sosyal medyada ve genel olarak medyada bize yönelik sistematik, organize ve kasıtlı bir karalama kampanyası yürütüldüğünü gözlemledik." dedi.

PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda Paris Saint-Germain'den kiralık olarak Galatasaray'a transfer olan Mauro Icardi, daha sonra bonservisiyle sarı-kırmızılı ekibe katılmıştı.

33 yaşındaki golcü, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 134 maçta 77 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.