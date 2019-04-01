taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5346
Euro
6.23905
Altın
1296.445
Borsa
94514.23
Gram Altın
231.471

Mazbata nedir

Genelde seçimlerde başarı kazanan siyasetçilere o görevi yapabilmesine verilen bir nevi resmi tutanaktır.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

Mazbata, cumhurbaşkanlığı, genel seçimler, belediye seçimleriinde başarı ile çıkmış kişilere veriliyor. Mazbata Arapça kökenli olup, tutanak anlamına gelmektedir.

Mazbata sadece siyasi kişilere verilmiyor. Bunun yanında adli seçimlerde Yargıtay, Danıştay, Sayıştay gibi yüksek mahkeme organlarına seçilen kişilere de mazbata veriliyor.

ABDÜLMECİD'E MAZBATA

Saltanatın kaldırılmasının ardından halife seçilen Abdülmecid Efendi'ye de mazbata verilmiş. Yeni halifeye mazbatasını, dönemin Kırşehir milletvekili Müfid Efendi başkanlığındaki heyet kırmızı bir atlas kese içinde sunmuş.

Mazbata nedir

GÖREVİ YAPABİLİR İZNİ

Mazbatayı alan kişi artık her ne görevi yapacaksa resmi olarak başlayabilir. Bunun için onun adına düzenlenen ve bilgileri içeren mazbatayı görev süresi boyunca yanında taşır.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Salmonella nedir

Salmonella nedir

0
Otomobile uygun jant nasıl seçilir

Otomobile uygun jant nasıl seçilir

9
Yulaf nasıl yapılır

Yulaf nasıl yapılır

3
HODL nedir

HODL nedir

2
Sıvacı kuşu nedir

Sıvacı kuşu nedir

0
Erken seçim nedir, ne zaman yapılır

Erken seçim nedir, ne zaman yapılır

2
Hegemonya nedir

Hegemonya nedir

0
[+] Görüş bildir