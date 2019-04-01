Mazbata nedir

Mazbata, cumhurbaşkanlığı, genel seçimler, belediye seçimleriinde başarı ile çıkmış kişilere veriliyor. Mazbata Arapça kökenli olup, tutanak anlamına gelmektedir.

Mazbata sadece siyasi kişilere verilmiyor. Bunun yanında adli seçimlerde Yargıtay, Danıştay, Sayıştay gibi yüksek mahkeme organlarına seçilen kişilere de mazbata veriliyor.

ABDÜLMECİD'E MAZBATA

Saltanatın kaldırılmasının ardından halife seçilen Abdülmecid Efendi'ye de mazbata verilmiş. Yeni halifeye mazbatasını, dönemin Kırşehir milletvekili Müfid Efendi başkanlığındaki heyet kırmızı bir atlas kese içinde sunmuş.

GÖREVİ YAPABİLİR İZNİ

Mazbatayı alan kişi artık her ne görevi yapacaksa resmi olarak başlayabilir. Bunun için onun adına düzenlenen ve bilgileri içeren mazbatayı görev süresi boyunca yanında taşır.