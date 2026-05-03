Mbaye Diagne'den Süper Lig'e gözdağı

1. Lig’in son haftasında deplasmanda Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, 74 puan ve averajla ligi ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükseldi.

Sezonun en dikkat çeken isimlerinden biri olan Mbaye Diagne, attığı 29 golle 1. Lig’de gol krallığına ulaştı.

Tecrübeli golcü, performansıyla takımının Süper Lig yolculuğunda başrol oynadı.

"REKORU KIRMAYA GELİYORUM"

34 yaşındaki oyuncu, sezon başında verdiği sözleri bir bir yerine getirdi.

25 gol hedefini aşan, gol kralı olan ve takımını Süper Lig’e taşıyan Diagne, “Bekle beni Süper Lig! 30 gol rekorunu kırmaya geliyorum” sözleriyle yeni hedefini ortaya koydu.

Senegalli futbolcu, Diyarbakır şehrine verdiği tüm sözleri yerine getirerek hem bireysel hem takım başarısına imza attı.